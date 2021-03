Conferenza stampa Pirlo: «Spezia? Non sceglierò in vista della Lazio»

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juventus alla vigilia della gara contro lo Spezia, in programma martedì alle 20:45

Andrea Pirlo prepara la sfida allo Spezia che segna un punto importante per la Juventus: i bianconeri vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio in casa del Verona.

LA GARA – «Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A, sta facendo un grandissimo campionato, ha fatto grandi risultati contro grandi, quindi sarà una partita molto difficile, importante per noi perchè dobbiamo riscattare i due punti persi contro il Verona e continuare a lottare per lo Scudetto. Ogni partita viene valutata per gli errori fatti e per le cose buone. L’altra sera abbiamo preso gol quando non c’erano segnali di pericolo del Verona e questo fa ancora più male. Abbiamo analizzato bene questo e cercheremo di evitarli».

CHIESA SECONDA PUNTA E MORATA – «Chiesa non è ipotizzabile da seconda punta perchè potremo avere altre soluzioni anche perchè non abbiamo soluzioni sugli esterni. Morata si è allenato un po’ con noi, vedremo domani mattina come starà e vedere se possiamo portarlo con noi».

CENTROCAMPO – «Fagioli ha avuto un problemino intestinale e speriamo domani possa stare meglio. McKennie sta meglio, viene da tante partite, avrebbe bisogno di riposo ma abbiamo bisogno del suo apporto».

OBIETTIVO – «L’obiettivo non cambia, siamo lontani dalla vetta ma dobbiamo pensare solo a vincere partita dopo partita senza guardare gli altri. Le partite da giocare sono tante, ce ne saranno tante importanti e finchè ci sarà spazio da recuperare saremo lì».

ARTHUR – «Arthur sta continuando il suo periodo di riabilitazione e speriamo di riaverlo il prima possibile».

PRIMO BILANCIO – «Ci aspettavamo punti in più ma ne sono venuti in meno. Sappiamo di aver perso punti per strada, ma guardiamo al futuro e allo Spezia, partita importante da giocare e da vincere».

CAMBIO DI MODULO – «Il modulo dipende da chi ho a disposizione. Domani torna Danilo che mi dà tante soluzioni e posso anche cambiare in corsa. Il 442 è rimasto invariato solo in non possesso, in costruzione cambia da partita in partita in base anche agli avversari».

TURNOVER – «Le scelte di domani non sono in base alla partita di sabato contro la Lazio ma di chi ho a disposizione. Ho pochi disponibili e con quelli cercherò di fare la formazione, avrà degli U23 in rosa da portare in panchina o anche da fare giocare dall’inizio».

DIFFICOLTA‘ – «Tutti gli anni non sono uguali, capita di avere continuità in periodi e di incappare in sconfitte. Sapevo di iniziare un percorso difficile in un’annata particolare. Abbiamo cercato di costruire una squadra super-competitiva e lo siamo. L’unica cosa non messa in preventivo era l’avere così tanti infortunati nello stesso periodo. Ma sono contento di quelli a disposizione e continuo ad avere grande fiducia in questi».

CARATTERE – «Non parlo solo a mio nome ma del gruppo squadra. I ragazzi ci credono e hanno voglia di tornare a conquistare il titolo e questo mi fa stare tranquillo. La squadra ha spirito e voglia di raggiungere obiettivi importanti».

VERSO LO SPEZIA – «Ho cercato di tenere i ragazzi tranquilli e di fargli recuperare energie. Dopo tante partite arriva la stanchezza. Domani mattina avremo una seduta un po’ più specifica per entrare proprio dentro la partita».

ITALIANO – «Non invidio nessuno, ho avuto la fortuna di partire dalla Juve e credo che l’avrebbero accettata tutti. Italiano ha fatto un percorso diverso ma credo che anche lui avrebbe accettato la Juve se gli fosse stata proposta al primo anno».

UMORE DELLA SQUADRA – «L’umore è buono, ma non abbassiamo la testa, si possono raggiungere gli obiettivi prefissati».

ARBITRI IN TV – «La trovo una cosa è molta giusta però l’importante è che si parli della partita che c’è stata poco prima e non di 3-4 anni prima. Che si parli della gara delle domenica e di episodi effettivi».