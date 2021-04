Conferenza Pioli: «Al Milan contano i risultati. Il match contro la Lazio...»

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico del Milan ha commentato anche la partita contro la Lazio

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa in vista del match tra il suo Milan e il Benevento. I rossoneri, primi in classifica per ampi tratti della stagione, ora rischiano di non centrare la qualificazione in Champions.

Il tecnico ha commentato la prestazione dei suoi contro la Lazio, avvisando la squadra di non commettere distrazioni: «Soffriamo con le squadre schierate a 3 dietro? Non credo, piuttosto è questione di compattezza. Dobbiamo imparare a concedere meno. In occasione del primo gol subito contro i biancocelesti non ci sono stati errori gravi, ma tante piccole situazioni che ci hanno portato ad andare sotto».