Conferenza stampa Pedraza: «Venire alla Lazio è stata la scelta giusta! Ambizione? Puntare al massimo»

Conferenza stampa Pedraza: il giocatore della Lazio si presenta al popolo biancoceleste! Le sue dichiarazioni

Questo pomeriggio si è svolta presso la sala stampa del centro sportivo di Formello la conferenza di presentazione di Alfonso Pedraza come nuovo acquisto della Lazio. All’evento ha preso parte anche il Direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha sottolineato l’importanza del giocatore per il progetto della squadra biancoceleste. Durante l’incontro, Pedraza ha parlato delle sue ambizioni, della volontà di integrarsi rapidamente nel gruppo e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali del club. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:

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ADATTAMENTO – «Mi sono trovato molto bene, mi hanno accolto benissimo. Fortunatamente tra Italia e Spagna è tutto molto simile e per questo il mio adattamento sarà molto semplice».

SCELTA LAZIO – «Fin dal primo momento che ho saputo dell’interesse della Lazio per me era chiaro che volevo firmare. Volevo cambiare paese ed ero molto curioso di venire in Italia. Hanno dimostrato fiducia in me e per me era chiaro che venire alla Lazio fosse la cosa giusta».

CONTESTAZIONE TIFOSI – «Io ho solo pensato a stare qui e allenarmi, sono qui da un mese e non ho avuto tempo per pensare a cosa è successo all’esterno. Cercherò di dare il massimo per questo club e questa maglia. Io vengo dalla Spagna e quindi ho caratteristiche per quel gioco, abbiamo caratteristiche diverse cercherò di adattarmi».

AMBIZIONE – «L’ambizione è sempre quella di puntare al massimo, siamo in un grande club e l’obiettivo deve essere quello di provare a giocare per l’Europa. Vogliamo essere competitivi e lottare per un titolo, lo scorso anno abbiamo giocato una finale di coppa e vogliamo ripeterci. Ho parlato prima di venire con Pepe Reina, Boulaye lo conosco bene dai tempi del Villarreal e non ho avuto dubbi nel venire qui».

TITOLARITA’ COMPETIZIONE – «Questa è una domanda più per l’allenatore. Io porto le mie caratteristiche alla squadra, poi sarà il mister che sceglierà quale possa essere il miglior undici di partenza per ottenere i risultati. Abbiamo lavorato molto sotto l’aspetto fisico in questa settimana, il mister ci chiede di essere intensi e difendere bene, poi cercare di attaccare con le nostre caratteristiche».