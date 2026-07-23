Fiorentina su Cancellieri: contatti caldi con gli agenti, il colpo prende forma

Retroscena Cancellieri Fiorentina: fiammata viola, avviati i dialoghi decisivi con gli agenti. Cosa filtra

Il calciomercato estivo della Fiorentina si accende improvvisamente con un’idea suggestiva per rinforzare il reparto offensivo ed esterno in vista della prossima stagione. Il club toscano è alla ricerca di profili dinamici capaci di garantire imprevedibilità e strappi importanti sulla trequarti. Tra i nomi cerchiati in rosso sul taccuino della dirigenza gigliata spicca quello di un giovane talento della Lazio, considerato un’opportunità irripetibile grazie a una situazione contrattuale particolarmente favorevole che stuzzica non poco gli uomini mercato toscani desiderosi di chiudere il colpo a sorpresa.

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L’obiettivo Matteo Cancellieri nel mirino della Fiorentina

L’operazione che potrebbe portare il giovane esterno offensivo a Firenze poggia su basi molto concrete. La Fiorentina starebbe valutando seriamente l’acquisto di Matteo Cancellieri, sfruttando la vicinanza della scadenza del contratto fissata a giugno 2027. Per anticipare la concorrenza e trovare la formula giusta, Paratici avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con gli agenti del calciatore, svela Il Corriere dello Sport, sondando la disponibilità al trasferimento e impostando la strategia per convincere il club capitolino a sedersi al tavolo delle trattative.

Il nodo Isaksen frena la trattativa per Matteo Cancellieri

Nonostante il forte gradimento della società toscana e i colloqui già intrapresi con l’entourage del giocatore, la fumata bianca è tutt’altro che imminente. La buona riuscita dell’operazione di mercato legata a Matteo Cancellieri è infatti strettamente subordinata alle condizioni fisiche di Isaksen in casa Lazio. Il futuro dell’esterno destro biancoceleste resta per ora in un limbo: soltanto quando il calciatore danese avrà raggiunto una condizione atletica ottimale e completato il suo ritorno in campo, la dirigenza capitolina potrà decidere se privarsi o meno del giovane attaccante italiano.