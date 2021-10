Marusic, un jolly prezioso nelle mani di Sarri

Marusic è un vero e proprio jolly per la Lazio: il montenegrino ieri ha scalzato Hysaj, strappando i complimenti di Sarri

«La strada è quella giusta» – ha dichiarato ieri sera Sarri, nel post gara di Lazio-Marsiglia – «e Verona è la nostra resa dei contri». La squadra di Tudor attenderà i biancocelesti sul campo del Bentegodi per l’appuntamento delle 15: un match che dirà molto sulle ambizioni capitoline, dopo i fasti contro i nerazzurri e il piglio ritrovato solo nel finale, contro i francesi.

La Lazio non avrà a disposizione le due colonne centrali della retroguardia- Luiz Felipe e Acerbi – ma potrà contare su un preziosissimo jolly: Adam Marusic. Simone Inzaghi è riuscito a tirarlo a lucido, sfruttandolo sia a destra che a sinistra, come quinto che nella linea a tre, un vero passpartout per la difesa. Ieri è partito dal blocco dei titolari in coppia con Lazzari e al termine del match si è guadagnato anche i complimenti di mister Sarri, chissà che possa ripetersi anche domenica. Intanto, domani, sarà lui a presentare – in conferenza stampa – la gara contro il Verona.