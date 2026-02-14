Conferenza stampa Marusic: «E’ brutto giocare senza i tifosi. Ritorno Milinkovic Savic? Io ci spero, ma…»

Conferenza stampa Marusic: il difensore della Lazio interviene dopo la partita giocata allo stadio Olimpico contro l’Atalanta di Raffaele Palladino

Adam Marusic, difensore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 25a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro l’Atalanta. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA MARUSIC

RIGORE E TIFOSI – «Sul rigore non l’ho visto. È brutto giocare senza tifosi, sono qui da nove anni e non era mai capitato, quando c’è la gente hai più voglia di dare il massimo per questa maglia. Sono sicuro che con i tifosi oggi sarebbe stata un’altra partita».

DELE-BASHIRU – «Noi stiamo lavorando in allenamento sulle sue caratteristiche, è un giocatore molto veloce che deve cercare la profondità come a Bologna. Per lui è più facile fare questo movimento».

SQUADRA IN NETTA RIPRESA – «Dopo queste tre partite in sei giorni ho la sensazione che siamo in crescita. Non era facile anche con i nuovi giocare tre partite così importanti in sei giorni, adesso dobbiamo seguire l’allenatore e le prossime partite saranno importanti per noi e per capire i giocatori che potranno essere pronti per il prossimo anno».

MILINKOVIC SAVIC – «Parliamo ogni giorno, per me è come un fratello. Lui purtroppo ha firmato ancora due anni lì, posso sperare nel suo ritorno tra qualche anno e penso che sarebbe una cosa giusta, lui sa quanto i tifosi gli vogliono bene. C’è la possibilità, tutto è aperto ma non posso essere certo su questo».

