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Conferenza stampa Marusic: «Con Gattuso sono più offensivo. L’obiettivo deve essere l’Europa»

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34 minuti ago

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Adam Marusic
Adam Marusic indica un movimento ad un compagno

La conferenza stampa Marusic dopo la sfida amichevole tra Frosinone e Lazio: il difensore analizza il modulo e le ambizioni biancocelesti

Al termine dell’amichevole contro il Frosinone, Adam Marusic è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione della Lazio. Il laterale montenegrino ha parlato del lavoro svolto durante l’ultimo mese, delle differenze tra Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri, della possibilità di giocare con la difesa a tre e degli obiettivi per la nuova stagione.

Con la Coppa Italia ormai alle porte, Marusic considera la squadra pronta ad affrontare i primi appuntamenti ufficiali, ecco le sue considerazioni in vista di una nuova difficile stagione di Serie A.

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Marusic e le differenze tra Gattuso e Sarri

LA PREPARAZIONE E GATTUSO«Abbiamo fatto una preparazione particolare, abbiamo lavorato bene per un mese. Le gambe sono un po’ pesanti ma stiamo bene, ora inizia la Coppa Italia e ci faremo trovare pronti per le prime partite. Adesso giochiamo diversamente rispetto all’anno scorso, Gattuso ha altre idee rispetto a Sarri. Con lui sono più offensivo, il mister mi chiede cose diverse. Tutti hanno giocato una partita seria oggi e dobbiamo continuare così».

LA DIFESA A TRE«Il cambio modulo e la difesa a tre? È passato tanto tempo (ride, ndr.), ma mi piace fare il quinto. Sono pronto, dipende dal mister. A lui piace cambiare durante la partita, non giochiamo solo un modulo ma anche a tre in difesa, è importante perché ci sono tante partite».

LE AMICHEVOLI«Le amichevoli di questo livello? Questa è una decisione del mister e della società, penso che tutti i giocatori vogliono giocare partite con avversari più forti. A me dispiace perché abbiamo avuto queste partite, potevamo anche affrontare squadre più forti. Ma dobbiamo accettarlo».

IL LAVORO TATTICO«Stiamo lavorando tanto tatticamente, il mister può cambiare e noi dobbiamo sapere cosa fare. Gattuso mi piace tanto come uomo, gli piace lavoro e vuole sempre il massimo da noi. Solo così si possono fare risultati».

IL MERCATO«Guardiamo ai giocatori che abbiamo qui con noi, poi se prendono qualcuno per atiuare la squadra ad alzare il livello. Pensiamo a chi abbiamo e facciamo trovare pronti».

L’OBIETTIVO«Non ne abbiamo parlato, la Lazio ha da sempre obiettivi alti. Ognuno di noi deve pensare sempre ad andare in Europa. Ho pensato a questo ogni anno da quando sono qui e così rimarrà».

I TIFOSI«Il divieto di trasferta per i tifosi? Non so se è ufficiale, non voglio ancora parlarne».

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