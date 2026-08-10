Conferenza stampa Marusic: «Con Gattuso sono più offensivo. L’obiettivo deve essere l’Europa»

La conferenza stampa Marusic dopo la sfida amichevole tra Frosinone e Lazio: il difensore analizza il modulo e le ambizioni biancocelesti

Al termine dell’amichevole contro il Frosinone, Adam Marusic è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione della Lazio. Il laterale montenegrino ha parlato del lavoro svolto durante l’ultimo mese, delle differenze tra Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri, della possibilità di giocare con la difesa a tre e degli obiettivi per la nuova stagione.

Con la Coppa Italia ormai alle porte, Marusic considera la squadra pronta ad affrontare i primi appuntamenti ufficiali, ecco le sue considerazioni in vista di una nuova difficile stagione di Serie A.

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Marusic e le differenze tra Gattuso e Sarri

LA PREPARAZIONE E GATTUSO – «Abbiamo fatto una preparazione particolare, abbiamo lavorato bene per un mese. Le gambe sono un po’ pesanti ma stiamo bene, ora inizia la Coppa Italia e ci faremo trovare pronti per le prime partite. Adesso giochiamo diversamente rispetto all’anno scorso, Gattuso ha altre idee rispetto a Sarri. Con lui sono più offensivo, il mister mi chiede cose diverse. Tutti hanno giocato una partita seria oggi e dobbiamo continuare così».

LA DIFESA A TRE – «Il cambio modulo e la difesa a tre? È passato tanto tempo (ride, ndr.), ma mi piace fare il quinto. Sono pronto, dipende dal mister. A lui piace cambiare durante la partita, non giochiamo solo un modulo ma anche a tre in difesa, è importante perché ci sono tante partite».

LE AMICHEVOLI – «Le amichevoli di questo livello? Questa è una decisione del mister e della società, penso che tutti i giocatori vogliono giocare partite con avversari più forti. A me dispiace perché abbiamo avuto queste partite, potevamo anche affrontare squadre più forti. Ma dobbiamo accettarlo».

IL LAVORO TATTICO – «Stiamo lavorando tanto tatticamente, il mister può cambiare e noi dobbiamo sapere cosa fare. Gattuso mi piace tanto come uomo, gli piace lavoro e vuole sempre il massimo da noi. Solo così si possono fare risultati».

IL MERCATO – «Guardiamo ai giocatori che abbiamo qui con noi, poi se prendono qualcuno per atiuare la squadra ad alzare il livello. Pensiamo a chi abbiamo e facciamo trovare pronti».

L’OBIETTIVO – «Non ne abbiamo parlato, la Lazio ha da sempre obiettivi alti. Ognuno di noi deve pensare sempre ad andare in Europa. Ho pensato a questo ogni anno da quando sono qui e così rimarrà».

I TIFOSI – «Il divieto di trasferta per i tifosi? Non so se è ufficiale, non voglio ancora parlarne».