Avversari
Conferenza stampa Krstovic: «La Lazio ha giocatori forti, non è stato facile. Fondamentali questi 3 punti»
Conferenza stampa Krstovic: l’attaccante dell’Atalanta interviene dopo la partita contro la Lazio
Nikola Krstovic, attaccante dell’Atalanta, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 25a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da Tmw:
LA CONFERENZA STAMPA DI KRSTOVIC
«Siamo venuti qua per prendere punti, sapevamo che non sarebbe stato facile perché la Lazio ha giocatori forti. Abbiamo provato ad aggredire forte, nei primi 20 minuti abbiamo fatto fatica, poi abbiamo sistemato qualcosa e dopo il gol la partita è diventata più semplice. Volevamo vincere per accorciare sulla Champions, ora siamo a soli quattro punti di distanza e cercheremo di recuperare per la sfida di martedì».
