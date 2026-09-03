Conferenza stampa Gudmundsson: «Io sono qui per provare che sono ancora il giocatore che sono stato a Genova»

Conferenza stampa Gudmundsson: il nuovo attaccante della Lazio nella giornata odierna si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi

Albert Gudmundsson, giocatore della Lazio, oggi ha si presenta tramite una conferenza presso il centro sportivo di Formello. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA DI GUDMUNDSSON

PASSATO – «A Genova avete visto la versione migliore di me. A Firenze ho sofferto tanti infortuni e il secondo anno è stato difficile per me e per tutti. Io sono qui per provare che sono ancora il giocatore che ero. Sono un giocatore a cui piace creare chance per i compagni quindi dovunque sono andato ho provato a dare il massimo. Mi definisco un centrocampista offensivo».

SCELTA – «Il mister mi vede come ala, centrocampista, attaccante, lui sa dove voglio giocare e il mio compito è aiutare squadra e compagni. Ho accettato perché è un club storico e sono contento e orgoglioso e voglio aiutare la squadra nei prossimi mesi e anni!».

Ultimissime Lazio LIVE: la nostra intervista a Liverani e non solo

RUOLO – «Ogni partita è diversa, il mister saprà qual è la migliore collocazione per me e per i miei compagni di squadra durante la stagione».

OBIETTIVI – «La Lazio ha mostrato interesse da sempre per me e io ho sempre avuto sentimenti positivi per questo club ma ho fatto scelte diverse. Ora sta a me dimostrare quello che so fare per restare qua anche per diversi anni».

FORMA – «Mi sento in forma e motivato. Pronto per tutto quello che il mister mi chiederà di fare».

TRASFERIMENTO – «C’è sempre stato molto interesse ma a volte le cose devono realizzarsi e ha richiesto più tempo del previsto».

SCOPI STAGIONALI – «Lazio e Fiorentina avrebbero dovuto combattere per le stesse posizioni, anche se l’anno scorso i capitolini hanno fatto molto meglio. Io mi voglio adattare velocemente agli obiettivi della squadra ma so che abbiamo una bella rosa e quindi secondo me possiamo fare davvero bene».

IDEA – «Non ho visto la prima partita ma solo una parte della seconda sfida. Buona qualità della squadra, dei giocatori e questa squadra ha un grande valore e non sono io a doverlo dire.Sono giocatori che lavorano duro e molto. Io posso dare qualità, senso della porta e voglio aiutare la squadra e segnare e vincere».

CONCENTRAZIONE – «Sempre stato capace di conoscere i miei obiettivi. Devo stare attento ai miei obiettivi senza distrazioni. Il mio focus è solo sul campo e non farò altro che pensare a queste cose».

SESTO UOMO – «Il basket è diverso, si entra e si esce e io amo tanti sport diversi proprio perché sono diversi ma io devo performare al meglio ogni settimana ed ogni gara».