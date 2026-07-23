Conferenza stampa Doekhi: «E’ un onore essere alla Lazio! Voglio mostrare le mie qualità e giocare tanto»

Conferenza stampa Doekhi: il giocatore della Lazio si presenta al popolo biancoceleste! Le sue dichiarazioni

Questo pomeriggio si è svolta presso la sala stampa del centro sportivo di Formello la conferenza di presentazione di Danilho Doekhi come nuovo acquisto della Lazio. All’evento ha preso parte anche il Direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha sottolineato l’importanza del giocatore per il progetto della squadra biancoceleste. Durante l’incontro, Doekhi ha parlato delle sue ambizioni, della volontà di integrarsi rapidamente nel gruppo e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali del club. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da TMW:

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GIOIA – «È un piacere conoscervi, è un onore essere qui e sono felice di essere in un grande club come la Lazio».

SCELTA LAZIO – «Ho ricevuto tante proposte in queste settimane, ma quando è arrivata quella della Lazio ho pensato che fosse perfetta per me e ho scelto di venire qui».

QUALITA’ – «Parlando di un difensore del passato direi che Varane ha un modo di giocare simile al mio. Mi piace difendere, tenere la porta inviolata e poi possibilmente fare anche qualche gol».

DIOGO LEITE – «Sono stato fortunato a non avere mai infortuni, sicuramente ho lavorato al meglio per dormire bene e mangiare bene, così da essere pronto ogni giorno per allenarmi al meglio. Non ho parlato con Diogo Leite della Lazio».

OPERAZIONE MERCATO – «Non so esattamente cosa è successo in inverno, finché non è chiusa un’operazione il mio agente non mi dice nulla. Quando me ne ha parlato in estate ero svincolato e quindi ho scelto di raccogliere questa sfida e questa opportunità. Come giocatore e come squadra puntiamo sempre al massimo, penso che abbiamo una buona squadra, possono succedere tante cose perché il mercato è ancora aperto, ma puntiamo sempre al massimo. Voglio giocare più partite possibile e mostrare quelle che sono le mie qualità sul campo aiutando la squadra».

BONUCCI – «Sicuramente ho giocato con lui ed è una leggenda, abbiamo parlato tantissimo anche dell’Italia e dello stile di gioco del calcio italiano. È stato lui anche a dirmi che potevo adattarmi bene al calcio italiano, mi ha spiegato come si gioca qui ed è stato un piacere rivederlo a Formello».