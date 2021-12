Conferenza stampa Dionisi: «Sarri allenatore top. Vogliamo vincere»

Conferenza stampa Dionisi: queste le parole del tecnico del Sassuolo in vista della sfida di domani contro la Lazio

Il tecnico del Sassuolo Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Lazio. Queste le sue parole.

LAZIO – «La Lazio è una squadra e verranno qui per vincere. Ma noi vogliamo fare lo stesso. Sarà una partita da giocare. A livello individuale hanno qualcosa in più, ma a livello collettivo dobbiamo pensare di potercela giocare. Il fatto che verranno a fare la partita potrebbe creare delle opportunità per noi. Poi dovremmo esser bravi a difenderci».

CALENDARIO – «Lazio, Fiorentina e Bologna? Non sono solito far tabelle, perché poi vengono meno i calcoli fatti prima delle partite, anche perché se le penso tutte e tre insieme le vedo difficili. Infatti già il match di domani è un ostacolo difficile. Dobbiamo dimostrare che siamo quelli del secondo tempo di Spezia, ma ad oggi siamo anche quelli del primo tempo».

SARRI – «Stiamo parlando di un allenatore top.Sarebbe un privilegio se nel mio gioco ci sia un qualcosa del suo calcio. Lui è un allenatore che non devo descrivere io. Poi è toscano come me. Ha un curriculum importante, una carriera straordinaria, quindi non lo so. La sua mano nella Lazio? Assolutamente si inizia a vedere. Ha cambiato fisionomia, qualcosa ha cambiato, non solo nel sistema di gioco, ma anche nell’impostazione, nell’imporre il proprio gioco».