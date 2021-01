Conferenza stampa D’Aversa: «Contro la Lazio voglio un risultato positivo»

D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio. Le sue parole

Domani si giocherà Parma-Lazio e alla vigilia, D’Aversa, ha presentato la sfida. Le sue parole in conferenza stampa.

CONTRO LA LAZIO – «Il morale dei ragazzi non è dei migliori dopo quattro sconfitte. La condizione fisica spesso e volentieri è una conseguenza di un aspetto mentale. Ci sono infortuni, giocatori non al 100%, è importante riazzerare il tutto e ragionare sul fatto che domani affronteremo una squadra fortissima e non dobbiamo partire battuti. Andiamo in campo con il pensiero di portare a casa il risultato, ora non si pensa al bel gioco, dobbiamo portare a casa un risultato positivo».