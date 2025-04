Conferenza stampa Castellanos: «Domani sappiamo che sarà difficile, ma non è impossibile. All’Olimpico siamo forti, dovremo dare tutto in campo». Le parole del biancoceleste

Le parole di Castellanos nella conferenza stampa pre partita tra Lazio e Bodo. Le sue parole riportate da TMW.

PAROLE– «Non sono abituato a questi infortuni ma fa parte del calcio. Sono al 100% e dovremo farci trovare al massimo mentalmente »

BODO– «Sappiamo che sarà difficile, ma non è impossibile. Loro giocano bene, noi all’Olimpico siamo forti e giochiamo bene. Dovremo dare tutto in campo per ottenere un risultato positivo »

FIDUCIA DEL MISTER– «È importante sentire questa fiducia. Essere l’attaccante della Lazio è una grande responsabilità, io devo sempre lavorare per la squadra poi il gol è importante per me, ma devo lavorare sempre per la squadra. Speriamo di ottenere un risultato positivo »

CONDIZIONE– «Sto bene, sento di star bene perché sono tornato con i compagni da qualche settimana. Sappiamo che loro giocano bene, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro per ottenere un risultato positivo »

DIA– « È un calciatore importante per la squadra, sappiamo che è una responsabilità per tutti essere l’attaccante della Lazio e dobbiamo dare tutto in campo. È importante stare bene entrambi, insieme siamo più forti. Abbiamo giocato bene tante partite e mi trovo benissimo con lui in campo»

PIU’ GOL IN EUROPA CHE ALL’OLIMPICO– «ovviamente giocare fuori casa è difficile mentre in casa abbiamo la spinta dei tifosi. Domani la cosa più importante sarà dare tutto in campo »

GOL DI ROMAGNOLI– «Per l’attaccante è importante fare gol, con Romagnoli parliamo spesso e sono felice per lui perché ha segnato tanto. La squadra adesso sta lavorando bene »

INFORTUNIO– «È stato difficile perché non sono abituato a stare fuori per infortunio, l’importante è aver recuperato al meglio e fisicamente sto benissimo »

CAMPO SINTETICO– «Non siamo abituati a giocare su questo tipo di campo, noi però dobbiamo fare quello che sappiamo sempre in qualsiasi condizione. L’importante è che la squadra sta bene, non è impossibile rimontare un 2-0. Loro giocano bene su quel campo con condizioni così complicate con il freddo, questo però non deve diventare una scusa. Dovremo dare tutto in campo e vincere questa partita non importa come »