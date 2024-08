Conferenza stampa Baroni: Le parole del tecnico nel post Frosinone Lazio

Conferenza stampa Baroni, il tecnico biancoceleste al termine della partita ha tenuto la sua conferenza stampa: le sue parole

Buona la quinta per la Lazio di mister Baroni, la quale vince con il Frosinone nella gara amichevole dello Stirpe grazie ad un netto 2-0. Al termine della partita il tecnico Baroni ha parlato cosi in conferenza stampa

CONDIZIONI SQUADRA/MODULO – Sceglierò l’impianto di gioco che sarà sempre stabile con la difesa a 4 e il doppio esterno. Poi il resto dipende dalle caratteristiche. Con Pedro sull’esterno abbiamo perso un po’ di campo, quindi ho allargato Akpa anche se non è la sua caratteristica principale. Dovevo riempire il campo davanti a Taty. Isaksen è entrato ma si porta dietro un affaticamento. La squadra è partita molto bene. Abbiamo fatto una buona manovra, è chiaro che nella scelta della formazione iniziale c’erano giocatori che non hanno mai giocato insieme. Dele-Bashiru ha avuto un problema tendineo, ha fatto dieci allenamenti. Tchaouna è rimasto un po’ isolato, deve venire dentro il campo, lo sa fare. La squadra mi è piaciuta, questi sono tutti passi avanti, si alza sempre il livello. Abbiamo bisogno di minuti e di prestazioni vere

DELE BASHIRU E NOSLIN – Noslin si è mosso molto bene. Ha calciato molto bene. Mi è piaciuto, lui lo conosco, ha mobilità e profondità. Con lui ho provato anche il Taty, siamo alla ricerca di un calcio di mobilità e di aggressività. Con giocatori del genere si può provare qualcosa. In questo momento avevo bisogno di far giocare qualche ragazzo e di dare minutaggio. Oggi ci sono state buone indicazioni. Dele-Bashiru è un giocatore che ha delle potenzialità incredibili: ha tiro, forza, qualità. Gli dobbiamo centrare un attimo il ruolo e fargli capire velocemente il nostro calcio, che è di ritmo. I tempi si riducono, qui non hai tempo come in altri campionati. Sono convinto che questo ragazzo diventerà un giocatore importante

SENATORI – Sono giocatori bravi che hanno dei valori. Loro non sono mai un problema di gestione. Io non riesco a pensare a undici titolari. Voglio pensare a una squadra che ha all’interno tanti titolari, poi toccherà a me scegliere. Quando si vuole fare questo tipo di calcio, che è dispendioso, servono tanti giocatori. Ben vengano questi giocatori

PROSSIME AMICHEVOLI – Alzeremo il minutaggio nei prossimi giorni. Siamo assolutamente in linea. Dopo il ritiro ho ringraziato la squadra, non erano parole scontate. Io ho trovato tanta disponibilità, è una squadra recettiva e questo mi dà fiducia e ci permette di ridurre i tempi. Fino a ora sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto

SQUADRA PIU’ SCIOLTA – Nel primo tempo abbiamo avuto due/tre situazioni costruite bene. La squadra secondo me ha manovrato bene, poi c’è da lavorare, è chiaro, specialmente con questi ragazzI

CENTROCAMPO/GILA TAVARES – L’obiettivo è quello di averli a Cadice, anche se per fargli fare quaranta minuti di partita. Hanno grande voglia di entrare in campo. Stiamo cercando di dosare la loro fretta perché sono tutte situazioni in cui stare attenti. Per quanto riguarda i centrocampisti, non era tanto nella costruzione il problema. Hanno lavorato bene tutti. Dele-Bashiru è normale che fosse più in difficoltà. Nel secondo tempo ho cercato di correggere il posizionamento

CATALDI – È stato preso di mira. Lui è sereno, deve giocare. Quando va in campo ha la mia stima, non c’è un problema con lui o con il gruppo. Tutti vogliono giocare, per me è fondamentale e importante. Per me Cataldi deve continuare a giocare e a lavorare