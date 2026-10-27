Conferenza stampa Aquilani: «C’è da chiedere scusa, il responsabile sono io! Oggi era tutto troppo facile per la Lazio, ma ha meritato la partita»

Conferenza stampa Aquilani: il tecnico del Sassuolo interviene dopo la partita contro la Lazio! Le dichiarazioni

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, interviene in conferenza stampa nel post partita della gara valevole per il 9° turno di Serie A 2026/27 contro la Lazio! Vi proponiamo le sue dichiarazioni riprese da TMW:

LA CONFERENZA STAMPA DI AQUILANI

EQUILIBRIO – «Molto vero questo, però la palla ogni tanto ce l’hanno anche gli altri e non va bene. C’è poco da dire, c’è da chiedere scusa. Gara condizionata dal rosso ma eravamo già andati sull’1-3 in maniera abbastanza semplice. Manca quell’attitudine di volersi difendere con cattiveria e lo stiamo pagando. Ai primi tre tiri abbiamo preso tre gol e non va bene. Lo ripetiamo da settimane e dobbiamo cambiare, il responsabile sono io».

FRAGILITA’ DIFENSIVA – «Può essere mentale, tattica, individuale, collettiva. Abbiamo perso due giocatori importanti ma se vengo qui a cercare questi alibi sarei un uomo piccolo così e non mi sentirete mai dire delle cose così, nonostante l’assenza di due giocatori importanti.

C’è poco filtro, non si annusa il pericolo, c’è questa cosa che noi tanto quando abbiamo la palla siamo pericolosi e questo è un limite. Oggi era tutto troppo facile per la Lazio e la Lazio non ha bisogno di questo, dobbiamo stare attenti e questi dei gol presi».

TURATI – «È un ragazzo serio, sapevo che si sarebbe fatto trovare pronto, è l’ultimo dei problemi».

-LAZIO «La Lazio sta bene, è in fiducia, ha dei calciatori forti. Oggi ha meritato la partita, nulla da dire, ci abbiamo messo del nostro per facilitare loro le cose».

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CAMBIO BAKOLA – «Ho messo Sulemana perché avevamo bisogno di solidità e lui ci può dare una mano sotto questo aspetto, gli altri sono cambi che poi vai a fare per essere più coperto, qualcuno doveva prendere qualche minuto.

Ovvio che in 11 sarebbe stato meglio ma anche quei 30 minuti si era percepita la leggerezza di questo aspetto, avevi la sensazione che con la palla potevi fare male ma avevi la sensazione che come loro spingevano un po’ potevano farti male. In 11 sarebbe stato diverso ma la Lazio ha meritato».

MATIC – «Matic ha 39 anni e ogni tanto bisogna pensare che non c’è. Oggi aveva un problema ma bisogna pensare anche che ogni tanto giochi qualcun altro. Lipani e Bakola hanno del potenziale ma devono crescere. Queste batoste le ho prese anch’io e possono aiutare perché in Serie A bisogna andare più forte e i giovani passano anche da queste situazioni».