Conferenza Lazzari: le parole del terzino alla vigilia di Cluj Lazio

Manuel Lazzari presenta in conferenza stampa la sfida di domani tra Cluj e Lazio, gara valida per il ritorno degli spareggi di Conference League. Segui il LIVE dalle 18:

APPROCCIO – A livello mentale non dobbiamo sbagliare. Abbiamo visto nel girone d’Europa League cosa è successo. Domani sarà una battaglia, l’1-0 dell’andata vale poco.

MOMENTO PERSONALE – Fisicamente sto molto bene, nelle ultime in campionato non ho giocato per scelta tecnica e sono a disposizione.

METRO ARBITRALE – In Europa gli arbitri lasciano correre molto di più. Però allo stesso modo ci sono molti più cartellini e non puoi sbagliare intervento perché è sempre un pericolo. Giochiamo ogni anno in Europa e non c’è alcun problema, dovremo soltanto stare attenti

RUOLO – A livello fisico spendo tanto, sono un terzino molto offensivo, però a 4 è molto più importante la fase difensiva.

PELLEGRINI – Non devo dare consigli, ha già girato in squadre importanti. È nella sua squadra del cuore, deve abituarsi a fare quello che vuole il mister ma non è facile giocando ogni tre giorni. È sveglio e ha voglia di imparare, secondo me non avrà problemi.

FAVORITA PER LA CONFERECE – Non c’è una favorita, ci sono tante squadre forti come la Fiorentina o il West Ham. Dobbiamo solo pensare a domani.