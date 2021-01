Conferenza Inzaghi: «34 punti e ottavi Champions, avrei firmato. Con Lotito….»

La conferenza di Simone Inzaghi nella pancia dell’Olimpico dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue parole

Ecco le parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa dello stadio Olimpico al termine di Lazio-Sassuolo 2-1.

«L’abbiamo approcciata bene contro una squadra che fa un bellissimo calcio, ma abbiamo tenuto il loro possesso, sui tiri in porta abbiamo fatto meglio, siamo stati migliori, abbiamo vinto meritatamente perchè andare sotto subito non è mai semplice. Se avrei messo la firma su questa classifica? Sì, se mi avessero parlato degli ottavi di Champions…non ci arrivavamo da 20 anni, sono cose che rimangono, penso alle problematiche avute col Covid, è normale che qualche punto in A lo abbiamo perso. Ora abbiamo centrato per il decimo anno di fila il quarto di Coppa Italia, domenica andremo ancora a Bergamo, il calendario è fitto e l’augurio è di avere rotazioni più profonde. Rinnovo? Siamo a buon punto, ci siamo visti anche ieri, abbiamo un ottimo rapporto, forse una volta in 17 anni abbiamo discusso!».