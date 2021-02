Condò: «La Lazio si è fatta praticamente tre gol da sola»

Al termine della sfida tra Lazio e Bayern Monaco per gli ottavi di finale di Champions, Paolo Condò ha commentato la gara a Sky Sport

Finisce 1-4 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al termine del match, ha commentato la gara negli studi di Sky Sport anche il noto giornalista Paolo Condò.

«Questa sera la Lazio si è dimostrata non all’altezza della squadra più forte del mondo. Ce lo aspettavamo, ma non pensavamo così. In pratica, la Lazio si è fatta tre gol da sola e questo ci dispiace».