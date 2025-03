Conceicao ricorda: «Contro Conte ci ho giocato ai tempi della Lazio...»

Conceicao, il tecnico portoghese rilascia nella sua consueta conferenza stampa alcune dichiarazioni parlando di Conte e della Lazio

In occasione della conferenza stampa di vigilia del delicato match del Milan contro il Napoli fondamentale per la corsa Champions che comprende anche la Lazio, ma anche la lotta scudetto, ha parlato Conceicao.

Il tecnico portoghese durante la conferenza ha rilasciato alcune sue considerazioni su Conte citando anche il suo periodo alla Lazio. Ecco le sue considerazioni a riguardo

PAROLE – Con Antonio ho giocato contro come giocatore: lui alla Juve e io alla Lazio – ha dichiarato il mister rossonero – Da allenatori è la prima volta. Una gara difficile contro una buona squadra, a tre punti dalla capolista: una gara importante per gli obiettivi che abbiamo, non dobbiamo nasconderci anche perché è possibile arrivare dove vogliamo arrivare. Vogliamo tanto vincere, abbiamo preparato la partita per questo