Conceição: «Bello ritrovare Simeone, sullo scudetto del 2000...»

Conceição, allenatore del Porto e storica leggenda della Lazio, ha ricordato proprio i trascorsi biancocelesti nella conferenza stampa pre gara contro l’Atletico Madrid di Simeone in Champions:

«Quello era un gruppo vincente, difficile da affrontare e con molti giocatori dalla personalità forte, per cui difficile da allenare. Non è stato un anno di carezze, ma di tanta lotta in ogni allenamento per conquistare un posto in squadra. Alla fine siamo riusciti a regalare il secondo scudetto alla Lazio, cosa non facile in Italia visto che all’epoca giocavano in Serie A i migliori giocatori al mondo. Fa parte del passato, oggi siamo entrambi allenatori e vogliamo vincere domani».