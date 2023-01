Compleanno Lulic, la Lazio lo celebra sui social – VIDEO

Senad Lulic festeggia oggi il compleanno numero 37: la Lazio celebra l’eroe del 26 maggio sui propri profili social

Giornata importante quella di oggi per Senad Lulic. L’ex calciatore della Lazio ed eroe del 26 maggio 2013, quando con un suo gol decise la finale di Coppa Italia contro la Roma, compie infatti 37 anni.

La Lazio ha voluto celebrarlo con un video sui propri profili social e con un bel comunicato:

🎶 𝐴𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑠 𝐼’𝑚 𝑤𝑖𝑡𝘩 𝑦𝑜𝑢 𝐼’𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑒…

🎉 Happy birthday, Senad!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/yXAiSxYsX1 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 18, 2023

Per dieci anni ha vestito con orgoglio la maglia della Lazio. Un giocatore che ha dato sempre tutto, mettendo in mostra ottime qualità e un forte senso di abnegazione. Un calciatore che poi si è tramutato in eroe.

Nato a Mostar il 18 gennaio 1986 Senad Lulic compie oggi 37 anni. È stato centrocampista, e successivamente anche capitano, della Lazio dal 2011 al 2021, collezionando 371 presenze e 34 gol. Uno di questi, vale più di ogni altra cosa.

Un gol, al minuto 71, il 26 maggio 2013 nella finale di Coppa Italia contro la Roma lo ha infatti reso un eroe, una leggenda. Non solo: Senad ha deciso anche una finale di Supercoppa italiana, stavolta al minuto 73, nell’1-3 contro la Juventus del dicembre 2019.

Tra i tanti successi in maglia biancoceleste, anche un’altra Coppa Italia (2019) e Supercoppa italiana (2017).

Dal Presidente, dalla squadra, dallo staff, dalle redazioni di Lazio Style Radio e Lazio Style Channel e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!