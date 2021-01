Gli auguri di Marco Parolo alla Lazio per i 121 anni del club

«Tanti auguri per i 121 di essere laziali a tutto il popolo biancoceleste. Per me è un orgoglio farne parte, poter onorare la maglia e dare tutto per questi colori». Così Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha fatto i propri auguri al club biancoceleste per i suoi 121 anni.