Compleanno Lazio, i tifosi biancocelesti in Piazza della Libertà – FOTO

Nessuna festa di mezzanotte, ma oggi alle 17 i tifosi della Lazio hanno festeggiato il compleanno del club in Piazza della Libertà

(dall’inviato in Piazza della Libertà) – Quest’anno la solita festa di mezzanotte per festeggiare il compleanno della Lazio non si è tenuta, ma i tifosi biancocelesti si sono radunati oggi pomeriggio, alle 17, per celebrare la Prima Squadra della Capitale.

Un centinaio di tifosi si sono dati appuntamento nella piazza capitolina per festeggiare i colori biancocelesti nel giorno della fondazione della squadra.