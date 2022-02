ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile compie oggi 32 anni e l’affetto di tifosi e compagni di squadra non è mancato. Il messaggio di Milinkovic

32 candeline per Ciro Immobile! Nonostante il giocatore non sia partito col resto del gruppo, l’affetto dei compagni non è mancato lo stesso: i social si sono riempiti con messaggi di auguri e dimostrazioni di affetto.

Anche Milinkovic ha celebrato l’attaccante su Instagram: «Auguri bomber».