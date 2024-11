Compleanno Floccari, arrivano gli auguri della Lazio per l’ex biancoceleste

Compleanno Floccari, giorno speciale per l`ex attaccante biancoceleste!

Di seguito gli auguri della Lazio per l’ex biancoceleste.

COMUNICATO– L’ex attaccante biancoceleste spegne oggi 43 candeline.

Sergio Floccari è approdato in biancoceleste nel gennaio del 2010, vestendo con l’Aquila sul petto fino al 2014, con in mezzo una stagione, 2011/2012, in prestito al Parma.

Floccari ha totalizzato con la maglia della Lazio 106 presenze tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e UEFA Europa League, realizzando 31 reti.

Con la maglia biancoceleste ha conquistato anche la Coppa Italia 2012/2013