Compleanno Cesar, arrivano gli auguri della Lazio per l’ex biancoceleste

Compleanno Cesar, giorno speciale per l`ex centrocampista biancoceleste

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Compie oggi gli anni l`ex calciatore della Lazio Aparecido Cesar. Il brasiliano spegne 50 candeline.

Arrivato in biancoceleste nel 2001, colleziona 119 presenze e 18 gol fino al gennaio 2006. Per Cesar, anche la Coppa Italia del 2004 in bacheca. Successivamente, ha anche allenato le giovanili biancocelesti.