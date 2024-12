Como-Roma, il pungente post social di Caicedo contro i giallorossi a fine partita – FOTO

Como-Roma, alla fine della partita persa dai giallorossi contro la formazione lombarda l’ex biancoceleste li punge con un post social

La domenica di serie A volge verso la sua conclusione, e in attesa di domani che vedrà la Lazio sfidare in casa l’Inter, questa sera al Sinigaglia è andata in scena la partita della Roma contro il Como. Ad avere la meglio è stata la formazione di Fabregas, i quali si sono imposti con un netto 2-0 firmato da Gabrieloni e Paz. A pungere la squadra di Ranieri ci pensa Caicedo con un post che farà senz altro discutere