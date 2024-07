Como, Pepe Reina: «Sono strafelice di tornare in Italia. A Roma sono stato bene e…». Le parole dell’ex portiere della Lazio

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Pepe Reina, nuovo portiere del Como. Con alle spalle un passato importante in Italia anche alla Lazio. Ecco cosa ha detto in merito.

PAROLE– «Sono strafelice di tornare in Italia, un Paese dove siamo stati benissimo ovunque, a Napoli, a Milano e Roma. Per mia moglie e i miei figli è sempre una gioia tornare qui. Io ho detto che vengo a dare una mano, in qualsiasi modo. Sicuramente prenderanno un altro portiere per iniziare con lui, però nel calcio ne ho viste tante… ».