Como Lazio, per la zona Champions: giornata calda in Serie A

Como Lazio chiuderà la decima giornata del campionato di Serie A, insieme alle sfide Torino-Roma e Genoa-Fiorentina

Oggi sono in programma tre gare che chiuderanno la decima giornata del campionato di Serie A. Alle ore 18:30 Genoa-Fiorentina, mentre alle ore 20:45 toccherà a Roma-Torino e Como-Lazio.

In seguito ai risultati maturati tra martedì e mercoledì, la squadra di Baroni quest’oggi ha l’opportunità di scavalcare in classifica la Juventus (ferma a 18). Per i biancocelesti sarebbe quindi l’occasione per entrare in zona Champions, un risultato che al momento non conta nulla, ma che ad inizio stagione, dopo dieci gare, non era affatto scontato.