Como-Lazio Women, dove vedere il match di campionato in tv e streaming

Como-Lazio Women, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro la formazione lombarda ecco dove poter seguire il match

Archiviata la vittoria fondamentale della Lazio Women contro la Fiorentina, la formazione di Grassadonia è pronta per una nuova sfida contro il Como. Il match è anch’esso fondamentale per proseguire il percorso stagionale in classifica, e la sfida avverrà alle ore 15. Il match sarà possibile vederlo su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.