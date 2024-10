Como Lazio, sorpresa in attacco: gioca lui al posto di Tchaouna! La scelta

Como Lazio, sorpresa nella formazione iniziale rispetto a quanto preventivato alla vigilia: non c’è Tchaouna, ecco chi gioca

Diramate le formazioni ufficiali di Como Lazio, match valido per la decima giornata di questo campionato di Serie A, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 al Sinigaglia.

Sorpresa in attacco rispetto alle probabili formazioni che circolavano nelle ultime ore. In avanti, nei tre dietro Castellanos, non c’è infatti Tchaouna che era dato come titolare. Al suo posto gioca il danese Isaksen.