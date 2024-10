Como Lazio, Rambaudi carica la sfida: ipotesi secondo posto

Como Lazio, ai microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste Roberto Rambaudi, ha parlato dell’importanza della sfida del Sinigaglia

Importantissima Como-Lazio, per cercare ancora continuità in questa Serie A. Tre vittorie nelle ultime quattro per Baroni, 16 punti e sesto posto, a sole due lunghezze dalla seconda piazza occupata dall’Inter. In questo senso Roberto Rambaudi, ai microfoni di Radiosei, ha commentato la sfida in programma domani.

LE PAROLE – «Quella col Como è una gara da affrontare come fatto fino ad ora. Una sfida che ti può dire, tra una settimana, di essere secondo in classifica»