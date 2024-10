Como Lazio, la probabile formazione: Baroni con tanti ballottaggi

Como Lazio si avvicina a grandi passi, mister Marco Baroni sarebbe pronto a cambiare quattro giocatori rispetto alla formazione vista con il Genoa

Como Lazio, gara valevole per il decimo turno del campionato di Serie A, andrà in scena giovedì alle 20:45. Per l’occasione, Marco Baroni, potrebbe effettuare quattro cambi rispetto alla formazione vista dal primo minuto contro il Genoa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa biancoceleste, sarebbero aperti diversi ballottaggi: Gigot-Gila, Guendouzi-Vecino, Tavares-Pellegrini, Noslin-Dia, Pedro-Isaksen.

Questa la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Noslin, Pedro, Zaccagni; Castellanos.