Como Lazio 2-0 LIVE: Dominio totale dei lombardi - Lazio News 24

Como Lazio 2-0 LIVE: Dominio totale dei lombardi
Al Sinigaglia il match valido per la 1ª giornata di Serie A Como Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Como Lazio, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: debutto importante per la nuova squadra biancoceleste di Maurizio Sarri, alla quale bisognerà subito cominciare bene in vista di una stagione particolare (considerando anche il calciomercato bloccato).
COMO LAZIO CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH
74′ RADDOPPIO COMO. A chiudere i conti ci pensa il solito Nico Paz che mette in rete il 2-0
65′ Lazio completamente in difficoltà e il Como potrebbe raddoppiare
47′ GOAL COMO. Arriva Douvikas che frega la difesa capitolina e firma il vantaggio
INIZIO SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
38′ Timide reazioni della Lazio, ma è sempre il Como a produrre gioco
31 ‘ Kempf colpisce di testa, ma il risultato rimane invariato.
15′ ALTRA OCCASIONE COMO. Jesus Rodriguez è intercettato da Nico Paz, ma Gila riesce all’ultimo a salvare tutto.
11′ RAMON. Conclusione del giocatore del Como, ma ottima fase d’impostazione.
5′ OCCASIONE COMO. Conclusione di Nico Paz. Palla alta sopra la traversa.
LA PARTITA È COMINCIATA
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri