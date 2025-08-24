 Como Lazio 2-0 LIVE: Dominio totale dei lombardi - Lazio News 24
Como Lazio 2-0 LIVE: Dominio totale dei lombardi

Al Sinigaglia il match valido per la 1ª giornata di Serie A Como Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Como Lazio, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: debutto importante per la nuova squadra biancoceleste di Maurizio Sarri, alla quale bisognerà subito cominciare bene in vista di una stagione particolare (considerando anche il calciomercato bloccato).

COMO LAZIO CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH

74′ RADDOPPIO COMO. A chiudere i conti ci pensa il solito Nico Paz che mette in rete il 2-0

65′ Lazio completamente in difficoltà e il Como potrebbe raddoppiare

47′ GOAL COMO. Arriva Douvikas che frega la difesa capitolina e firma il vantaggio

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

38′ Timide reazioni della Lazio, ma è sempre il Como a produrre gioco

31 ‘ Kempf colpisce di testa, ma il risultato rimane invariato.

15′ ALTRA OCCASIONE COMO. Jesus Rodriguez è intercettato da Nico Paz, ma Gila riesce all’ultimo a salvare tutto.

11′ RAMON. Conclusione del giocatore del Como, ma ottima fase d’impostazione.

5′ OCCASIONE COMO. Conclusione di Nico Paz. Palla alta sopra la traversa.

LA PARTITA È COMINCIATA

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

