Como Lazio, Fabregas in conferenza: «Mi piace giocare partite così»

Como Lazio, Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma giovedì 31 ottobre al Sinigaglia

Cesc Fabregas a due giorni da Como-Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida in programma giovedì 31 ottobre al Sinigaglia. I lombardi sono al momento dodicesimi in Serie A, per il mister spagnolo una gara che potrebbe essere di sofferenza.

FABREGAS IN CONFERENZA – «È una squadra forte, in Italia e in Europa, di qualità e con una rosa di alto livello. Mi piace giocare partite così, ma bisogna essere al massimo delle nostre possibilità, sarà un bel test. Servirà per capire dove siamo arrivati nel lavoro. Dobbiamo avere l’ambizione di fare il meglio, anche soffrendo. Ci stiamo preparando bene per essere all’altezza»