Como Lazio: tutti i dubbi e i ballottaggi di Sarri verso l’esordio. Il tecnico nelle prossime ore scioglierà le riserve sulla formazione

La Lazio si prepara a fare il suo esordio in campionato contro il Como, ma per il tecnico Maurizio Sarri la formazione titolare non è ancora definita. Come sottolinea il Corriere dello Sport, diversi ballottaggi sono ancora aperti e destinati a riproporsi nel corso della stagione, riflettendo la volontà di Sarri di mantenere alta la competizione all’interno della rosa.

La prima incognita riguarda la porta, con la sfida tra Ivan Provedel e Christos Mandas. Fino a poco prima dell’amichevole contro il Rieti, Sarri non aveva ancora comunicato la sua decisione definitiva, ma sembra che Provedel sia in vantaggio per una maglia da titolare. Tuttavia, l’idea del tecnico toscano è quella di alternare i due portieri, garantendo a entrambi un minutaggio significativo anche in una stagione senza impegni europei.

La difesa presenta diverse criticità. Con Alessio Romagnoli squalificato, Patric infortunato e Gigot sul mercato, i centrali titolari contro il Como saranno Mario Gila e Lucas Provstgaard. Questa situazione costringerà Adam Marusic a ricoprire il ruolo di difensore centrale almeno fino alla prossima sosta, con Nuno Tavares che agirà sulla fascia sinistra.

Anche a centrocampo la scelta non è scontata. Il duello tra Danilo Cataldi e Nicolò Rovella è più che mai aperto, con Sarri che ha grande stima di entrambi e vuole farli giocare il più possibile. Infine, il reparto offensivo vede un’altra sfida: quella tra Taty Castellanos e Boulaye Dia. Quest’ultimo, dopo un precampionato incerto del Taty, è pronto a giocarsi le sue carte per una maglia da titolare. Sull’esterno sinistro, la certezza è Mattia Zaccagni, mentre il veterano Pedro si candida come jolly per la fascia destra o come sostituto del capitano. Per Noslin, invece, si prospetta un inizio in panchina, in attesa di capire il suo futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport.