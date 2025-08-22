 Como Lazio: tutti i dubbi e i ballottaggi di Sarri
Connect with us

News

Como-Lazio: tutti i dubbi e i ballottaggi di Sarri verso l'esordio

News

Cataldi vice capitano: così studia il sorpasso su Rovella nelle gerarchie Lazio

News

Lazio, manca ancora l'erede di Olympia: non è andata a buon fine la trattativa per l'aquila Monica

News

Lazio, sponsor decisivo per il mercato: Lotito vuole 5 milioni a stagione. Ma l'accordo slitta

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: Sarri ottiene carta bianca da Lotito per gennaio. A patto che...

News

Como-Lazio: tutti i dubbi e i ballottaggi di Sarri verso l’esordio

Lazio news 24

Published

20 minuti ago

on

By

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Como Lazio: tutti i dubbi e i ballottaggi di Sarri verso l’esordio. Il tecnico nelle prossime ore scioglierà le riserve sulla formazione

La Lazio si prepara a fare il suo esordio in campionato contro il Como, ma per il tecnico Maurizio Sarri la formazione titolare non è ancora definita. Come sottolinea il Corriere dello Sport, diversi ballottaggi sono ancora aperti e destinati a riproporsi nel corso della stagione, riflettendo la volontà di Sarri di mantenere alta la competizione all’interno della rosa.

La prima incognita riguarda la porta, con la sfida tra Ivan Provedel e Christos Mandas. Fino a poco prima dell’amichevole contro il Rieti, Sarri non aveva ancora comunicato la sua decisione definitiva, ma sembra che Provedel sia in vantaggio per una maglia da titolare. Tuttavia, l’idea del tecnico toscano è quella di alternare i due portieri, garantendo a entrambi un minutaggio significativo anche in una stagione senza impegni europei.

La difesa presenta diverse criticità. Con Alessio Romagnoli squalificato, Patric infortunato e Gigot sul mercato, i centrali titolari contro il Como saranno Mario Gila e Lucas Provstgaard. Questa situazione costringerà Adam Marusic a ricoprire il ruolo di difensore centrale almeno fino alla prossima sosta, con Nuno Tavares che agirà sulla fascia sinistra.

Anche a centrocampo la scelta non è scontata. Il duello tra Danilo Cataldi e Nicolò Rovella è più che mai aperto, con Sarri che ha grande stima di entrambi e vuole farli giocare il più possibile. Infine, il reparto offensivo vede un’altra sfida: quella tra Taty Castellanos e Boulaye Dia. Quest’ultimo, dopo un precampionato incerto del Taty, è pronto a giocarsi le sue carte per una maglia da titolare. Sull’esterno sinistro, la certezza è Mattia Zaccagni, mentre il veterano Pedro si candida come jolly per la fascia destra o come sostituto del capitano. Per Noslin, invece, si prospetta un inizio in panchina, in attesa di capire il suo futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.