Como Lazio 0-1, si sblocca il match al Sinigaglia! Castellanos non dà scampo ad Audero su rigore

Si sblocca la partita del Sinigaglia tra Como e Lazio, con la formazione biancoceleste che riesce a trovare la rete grazie a Castellanos. L’ex Girona al 29′ sblocca la gara grazie al penalty che non da scampo ad Audero, rispondendo in un derby tutto argentino a Dybala, che invece allo stadio Olimpico sta portando in vantaggio la Roma contro il Torino