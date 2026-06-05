Grande rivelazione di Paglia: «C’è stato un concreto interesse di Commisso per la Lazio!»

Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione della Lazio, ha parlato dell’interesse dell’ex presidente della Fiorentina Rocco Commisso per il club di Claudio Lotito

Una nuova rivelazione scuote il mondo della Lazio. Sulle colonne de Il Tempo sono state pubblicate lettere di tifosi e ex dirigenti, tra cui quella di Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione biancoceleste.

Nella sua missiva, Paglia torna sulla presunta offerta di JP Morgan per l’acquisto del club, confermandone l’esistenza e svelando l’identità della persona interessata: l’imprenditore italoamericano Rocco Commisso. Le parole di Paglia mettono in luce una vicenda finora circondata da dubbi e smentite ufficiali, con nuovi dettagli che arricchiscono il quadro di quanto accaduto.

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Paglia, il sondaggio JP Morgan era reale. Dietro c’era Commisso

Secondo Guido Paglia, la proposta non fu mai formalizzata, ma il sondaggio esplorativo era concreto e reale. Paglia spiega: «C’è un altro fattore che mi ha spinto a chiederti di ospitare anche il mio sfogo: la mezza bugia con la quale Lotito ha provato a smentire Bisignani sulla proposta ricevuta da JP Morgan per la vendita della Lazio. Perché è vero che non ci fu mai un’offerta ufficiale, ma è altrettanto vero che quel sondaggio era reale e concreto. Estremamente concreto.

E fu fatto per nome e per conto di Rocco Commisso, quel fantastico imprenditore italoamericano che poi, a dimostrazione della sincerità del suo interesse per il calcio italiano, fu costretto a dirottare la sua attenzione verso la Fiorentina, dopo essersi visto chiudere la porta in faccia. Ecco, Lotito provi a smentire anche questo.

Provi a negare di non aver mai saputo chi ci fosse dietro al sondaggio di JP Morgan. Commisso non lo potrà aiutare a smentire, visto che purtroppo non c’è più. Ma i dirigenti della banca d’affari che si occuparono della vicenda sono vivi e vegeti, e basterebbe rivolgersi a loro per ricostruire ogni passaggio. Punto e a capo».

Le rivelazioni di Paglia aprono nuovi scenari sulla gestione societaria e sull’interesse internazionale nei confronti della Lazio. La conferma del sondaggio esplorativo, unita alla figura di Commisso, evidenzia come la società biancoceleste sia stata monitorata da investitori esteri di rilievo. Ora, la vicenda potrebbe suscitare nuove domande sul passato della proprietà e sulle dinamiche interne, lasciando spazio a eventuali verifiche e approfondimenti sulle trattative mai concluse.

La lettera di Guido Paglia rappresenta quindi un documento di valore storico e mediatico, che riaccende i riflettori sulle possibilità di investimento nella Lazio e sulla trasparenza nelle comunicazioni societarie.