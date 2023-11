Comitato Expo 2030: «Niente logo sulle maglia della Lazio? Ecco come stanno le cose»

Niente logo Expo sulle maglia della Lazio? Il Comitato fa chiarezza e spiega quanto sta accadendo, si profila un ultima occasione

Più di un mese di occasioni perse tra la Lazio e il Comitato Expo 2030. I dialoghi tra le parti vanno a rilento ormai da settimane eppure del marchio per ospitare la manifestazione nella Capitale sulle magliette del club biancoceleste nemmeno l’ombra.

Come riportato da Repubblica il già menzionato Comitato ha cercato di fare chiarezza su quanto sta succedendo ed il nome Expo affiancherà la Nazionale allo Stadio Olimpico impegnata nelle qualificazioni europee. E per la Lazio? L’ultima chance (accantonata quella del derby) sarà ora per la gara con la Salernitana all’Arechi.

IL COMITATO – «Le nostre trattative hanno mirato ai livelli più alti del calcio italiano».