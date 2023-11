Colpani alla Lazio? Qual è il pensiero di Sarri sul colpo

Andrea Colpani è finito tra gli obiettivi di calciomercato della Lazio, ecco quindi il pensiero di Maurizio Sarri sulla rivelazione del Monza

Oramai non ci sono più dubbi, Andrea Colpani è la rivelazione del Monza di quest’anno (per non dire dell’intera Serie A). Per questo le giocate e i numeri del talento dei brianzoli avrebbero attirato l’attenzione di tutte le big del nostro campionato, tra le quali anche la Lazio di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dal Messaggero però, molto di un suo possibile arrivo potrebbe dipendere dal giudizio del tecnico. Ecco dunque che nei pensieri dell’ex Napoli e Juventus Colpani andrebbe a creare uno squilibrio (nell’immediato) con Luis Alberto, ma potrebbe rappresentare proprio il suo sostituto per il futuro.