Colonnese: «Ecco cosa serve a Sarri. Lazzari come Cuadrado? Si può»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Colonnese ha parlato dei biancocelesti e del tipo di mercato che verrà fatto per accontentare Sarri.

Le sue parole: «La Lazio di Sarri nasce con Hysaj, Basic e Felipe Anderson? Per me serve anche qualcos’altro, a centrocampo ma soprattutto sugli esterni difensivi e offensivi. Confido in Sarri, è uno dei migliori, se gli comprano i calciatori che chiede può fare una grande stagione. Lazzari come Cuadrado? L’italiano può fare anche il quarto di difesa, l’ha dimostrato nell’Italia. Credo che il tecnico possa farlo rendere come il colombiano».