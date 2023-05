Colombo: «La partita è stata difficile sotto il punto di vista mentale...»

Colombo, una delle protagoniste della vittoria di Cesena ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio

Vittoria doveva essere, e i tre punti a Cesena sono arrivati, e sono stati decisivi per la promozione di categoria della Lazio di Grassadonia. A commentare il match ai canali ufficiali del club ci pensa Sofia Colombo

PAROLE – Se so quanti chilometri ho fatto oggi? No, aspettiamo martedì quando il prof. ci manderà i dati sul telefono (ride, ndr). Adesso abbiamo qualche giorno di pausa, siamo contente del risultato. Abbiamo lavorato tanto in settimana, stiamo cercando di adattarci al gioco del nuovo mister, noi abbiamo in mente un solo obiettivo. La partita è stata difficile dal punto di vista mentale perché, secondo me, era un crocevia e bisognava vincere per stare nelle prime tre posizioni della classifica per riuscire a lottare per qualcosa di grande che è meglio non nominare (ride, ndr). Nel calcio tutto è possibile. In campo non pensi che devi rincorrere, pensi a vincere e basta