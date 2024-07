Collovati a INTERNEWS24: «Anti-Inter? Vi dico chi può dare fastidio ai nerazzurri». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Internews24, Fulvio Collovati ha parlato del prossimo campionato e della squadra che può dare fastidio all’Inter nella corsa scudetto. Queste le sue parole:

PAROLE – «Secondo me l’Inter stessa può essere l’anti-Inter. Visto l’anno scorso, dopo una stagione come quella che ha fatto l’anno scorso…con così tanti punti di vantaggio sulla seconda. Con rinforzi come Taremi e Zielinski, poi prenderanno un difensore probabilmente. Hanno tenuto Lautaro e Thuram, non so se Dumfries andrà via o meno. Dico l’Inter, perché c’è il rischio che l’anno dopo succeda un po’ quello che è successo al Napoli: cambi obiettivo, magari punti alla Champions, sei un po’ più appagato. L’Inter deve temere solo questo. Le altre si stanno rinforzando certo, ma non le vedo ancora al livello dell’Inter».

