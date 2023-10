Colloquio Spalletti-Immobile: tutti i retroscena dietro la mancata convocazione della punta

Colloquio tra Spalletti e Immobile prima delle convocazioni del CT di ieri: tutti i retroscena dietro l’assenza di Ciro

Emergono importanti retroscena sulla mancata convocazione di Ciro Immobile da parte di Luciano Spalletti per le prossime gare dell’Italia contro Malta e Inghilterra.

Come svelato dal Corriere dello Sport, il CT, che voleva convocarlo, ha prima telefonato a Sarri e poi allo stesso attaccante della Lazio per conoscere lo stato delle sue condizioni fisiche. Nessuna bocciatura dunque ma decisione di comune accordo: Immobile non si sente al meglio nonostante gli esami di ieri non abbiano riscontrato lesioni al flessore, e sfrutterà la sosta per ripresentarsi tirato a lucido alla ripresa. Il classe ’90 potrebbe ritrovare la maglia dell’Italia a novembre contro la Macedonia.