Cochi: «Lotito? Uno dei presidenti più longevi, ma il suo ciclo dovrà cessare! Il Flaminio è diventato un diversivo»

Alessandro Cochi, presidente del CONI Lazio, si è espresso sul progetto dello stadio Flaminio e su molto altro! Le parole

Il presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la gestione di Claudio Lotito e il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio presentato dalla Lazio. Cochi ha mostrato un certo scetticismo sulla realizzazione dell’intervento, sottolineando che, secondo lui, alla fine difficilmente si concretizzerà qualcosa. Inoltre, ha espresso preoccupazioni sullo stato di avanzamento delle valutazioni istituzionali e sulla capacità della società di superare vincoli e ostacoli burocratici.

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Secondo Cochi, il progetto rischia di rimanere più sulle carte che nella realtà, evidenziando come la Lazio debba affrontare con maggiore determinazione le complessità tecniche e amministrative. Il presidente del CONI Lazio invita a considerare tutte le criticità prima di creare aspettative sulla costruzione e sull’ammodernamento dello stadio biancoceleste, ribadendo che senza concretezza la situazione potrebbe restare ferma. Le dichiarazioni:

GESTIONE LOTITO – «Da tifoso maturo ne ho viste tante, compresa la Serie B, ma un momento così triste per la Lazio non lo avevo mai vissuto. Capisco la protesta, ma i cicli fanno parte della vita di un club. Lotito è tra i presidenti più longevi della Serie A, ma credo che il suo ciclo dovrebbe terminare. Le situazioni sono fisiologiche e i presidenti dovrebbero considerare anche i sentimenti dei tifosi. Se quattro quinti del popolo laziale sono contrari, qualcosa non funziona. Restando chiaro che Lotito è legittimamente il presidente, è un momento davvero difficile. Anche la questione dei 20 milioni per il saldo zero e l’ipotesi di acquisire la Reggina mi sembra un segnale preoccupante. Non si può continuare così, soprattutto se mancano gli abbonamenti».

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PROGETTO FLAMINIO – «Se qualcuno mi dicesse che il CONI Lazio sta andando male, mi farei delle domande. Nel 2011 ho avuto a che fare con Lotito come delegato e credo che anche le istituzioni abbiano responsabilità per il degrado dello Stadio Flaminio. La Conferenza dei Servizi è molto complessa e le risposte entro 30 giorni mi sembrano lontane: la Roma ha scelto tempi e zone più semplici. Da sindaco, mi preoccuperei dei tifosi della Lazio, ma senza basi solide tutto rischia di restare un diversivo. Spero che il progetto del Flaminio non diventi uno specchietto per le allodole: il diritto acquisito a realizzarlo è un valore patrimoniale, ma secondo me c’è l’80% di probabilità che non si concretizzi».