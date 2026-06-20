Peruzzi tornerà alla Lazio? Lotito pensa alla mossa a sorpresa per ricucire con i tifosi

Angelo Peruzzi potrebbe tornare alla Lazio dopo l’esperienza da giocatore prima e da team manager poi, Claudio Lotito ha un piano in testa

Il nome di Angelo Peruzzi torna a circolare con forza attorno alla Lazio in uno dei momenti più delicati dell’era Claudio Lotito. La contestazione della tifoseria, il senso di distanza tra club e ambiente e il rischio di un Olimpico sempre più vuoto stanno spingendo la società a valutare mosse dal forte valore simbolico. Tra queste, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe proprio il possibile rientro dell’ex portiere in società.

Non si tratterebbe soltanto di un’operazione d’immagine. Peruzzi rappresenta una figura riconosciuta, rispettata e legata alla storia biancoceleste. Un profilo capace di parlare alla squadra, allo spogliatoio e soprattutto a una tifoseria che negli ultimi anni ha spesso lamentato l’assenza di riferimenti autenticamente laziali dentro il club.

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Peruzzi Lazio, dal ritorno nel 2016 all’addio del 2021

Angelo Peruzzi era già rientrato nella Lazio nel 2016, assumendo il ruolo di club manager. Un incarico vissuto con coinvolgimento, ma anche con diverse difficoltà interne. La sua esperienza si è interrotta nel 2021, dopo una serie di incomprensioni legate soprattutto alla reale operatività del ruolo (e al rapporto con Lotito).

L’ex portiere decise di lasciare prima della scadenza contrattuale, rinunciando anche alla parte economica ancora prevista. Una scelta netta, arrivata dopo strappi e ricuciture, ma che non ha mai cancellato il legame con l’ambiente laziale. Anzi, nel tempo il suo nome è rimasto uno dei più rimpianti dai tifosi.

Peruzzi, il nodo sarà il ruolo nel nuovo progetto

L’eventuale ritorno di Peruzzi dipenderà soprattutto dalle condizioni che Lotito deciderà di proporre. L’ex dirigente difficilmente accetterebbe un incarico soltanto rappresentativo o privo di margini reali d’intervento. Il punto centrale sarà quindi la chiarezza del progetto: autonomia, responsabilità e peso concreto accanto alla squadra.

La suggestione è tornata attuale perché Peruzzi, negli ultimi anni, ha ammesso di aver apprezzato l’esperienza da dirigente. Questo non significa che il rientro sia scontato, ma il primo contatto esplorativo racconta una possibilità da seguire con attenzione. In una fase così complessa, riportare Angelo Peruzzi dentro la Lazio potrebbe rappresentare un primo gesto di riavvicinamento verso la piazza. Non basterebbe da solo a cancellare la frattura tra tifosi e società, ma avrebbe un peso emotivo evidente.

La tifoseria chiede identità, presenza e figure credibili accanto alla squadra. Peruzzi incarna proprio questo tipo di profilo. Per questo il suo possibile ritorno non va letto come una semplice suggestione nostalgica, ma come una mossa potenzialmente centrale nel tentativo di ricostruire un rapporto oggi profondamente compromesso.

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