Artistico pronto a lasciare la Lazio: il Frosinone accelera per chiudere il colpo

Gabriele Artistico è nel mirino del Frosinone in vista della prossima stagione! La Lazio vuole cederlo a titolo definitivo questa estate

Il mercato in uscita della Lazio potrebbe sbloccarsi con il nome di Gabriele Artistico. Il classe 2002, reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia, è finito al centro di diverse valutazioni dopo una stagione che gli ha permesso di mettersi in mostra e attirare l’attenzione di più club.

In casa biancoceleste, la sua situazione viene seguita con attenzione, perché una cessione in questa fase del mercato potrebbe rappresentare un primo movimento utile anche dal punto di vista economico. La società di Claudio Lotito, infatti, ha bisogno di finanziare parte delle prossime operazioni attraverso le uscite e il profilo dell’attaccante può diventare prezioso in questo senso.

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Artistico, niente intesa con l’Avellino: ora c’è il Frosinone

Nelle scorse settimane si era parlato anche dell’Avellino, ma l’intesa tra le parti non è stata trovata. Lo scenario, però, è cambiato rapidamente. Come riportato da Orazio Accomando, su Gabriele Artistico si è inserito con decisione il Frosinone, club neopromosso e intenzionato a rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore giovane, motivato e ancora con margini di crescita importanti. I ciociari avrebbero intensificato i contatti e sarebbero ora in pressing sul calciatore di proprietà della Lazio.

Artistico Frosinone, operazione verso la chiusura: i ciociari spingono

La trattativa con il Frosinone viene considerata vicina alla chiusura. Un segnale significativo per il mercato biancoceleste, che potrebbe così registrare la prima cessione della sessione. Per Artistico si tratterebbe di una nuova opportunità per trovare continuità e spazio, dopo il percorso vissuto allo Spezia.

Per la Lazio, invece, l’eventuale addio dell’attaccante consentirebbe di incassare risorse immediate e sistemare una posizione in uscita senza trascinare troppo a lungo la vicenda.

Il possibile trasferimento di Gabriele Artistico al Frosinone avrebbe anche un peso contabile rilevante. La cessione del classe 2002 può infatti generare una plusvalenza importante per la società di Claudio Lotito, in un momento in cui ogni entrata può diventare determinante per dare respiro al mercato. La Lazio resta quindi al lavoro per definire gli ultimi passaggi, con la sensazione che l’operazione possa arrivare presto alla svolta definitiva.