Mandas, intreccio con De Gea e Provedel: il mercato dei portieri può accendersi

Christos Mandas tornerà alla Lazio, ma la Fiorentina resta alla finestra se dovesse partire David De Gea: possibile girandola di portieri

Il mercato dei portieri può diventare uno dei temi più delicati dell’estate biancoceleste. In casa Lazio, infatti, il futuro di Christos Mandas resta da monitorare con attenzione, soprattutto davanti a eventuali offerte importanti. La Fiorentina segue l’evoluzione della situazione, perché una possibile cessione di David De Gea, legata anche a un ingaggio pesante vicino ai 4 milioni di euro bonus compresi, potrebbe spingere i viola a cercare un nuovo profilo tra i pali. In questo scenario il nome del portiere greco resta una pista da tenere viva, segnala oggi Gianluca Di Marzio.

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Mandas, il Bournemouth non molla dopo il prestito

Non c’è soltanto la Fiorentina tra le società attente a Mandas, anche il Bournemouth continua a rappresentare una possibile soluzione per il futuro. Il rendimento del calciatore ha mantenuto alta la considerazione nei suoi confronti e la Lazio sa che, davanti a una proposta ritenuta adeguata, potrebbe aprirsi una valutazione concreta. Il punto centrale resta però economico: la società biancoceleste, in questa fase, deve finanziare il proprio mercato soprattutto attraverso le uscite.

Mandas, la cessione di Provedel non blocca altri scenari

Il possibile addio di Ivan Provedel non cambierebbe necessariamente il quadro legato a Mandas. Anche quando la Lazio libererà l’ex portiere dello Spezia (promesso sposo dell’Inter), il greco potrebbe comunque essere considerato sacrificabile davanti a offerte di livello. Questo perché il club capitolino ha bisogno di creare margine operativo sul mercato e ogni reparto può diventare oggetto di valutazioni. La porta, dunque, rischia di trasformarsi in uno snodo decisivo per le prossime strategie.

Mandas Lazio, il club valuta tra esigenze tecniche e necessità economiche

La situazione resta aperta e va letta in una doppia prospettiva. Da una parte c’è la necessità tecnica di non indebolire eccessivamente il reparto, dall’altra l’esigenza di generare risorse utili per costruire la nuova Lazio.

Mandas piace, ha mercato e può attirare proposte interessanti; per questo il suo nome rimane centrale nelle riflessioni biancocelesti. La sensazione è che molto dipenderà dalle mosse degli altri club, in particolare dalla Fiorentina in caso di uscita di De Gea e dal possibile ritorno concreto del Bournemouth.