Un’idea di mercato stuzzica Gattuso! Piomba la suggestione Zaniolo: le ultime

Gennaro Gattuso e le idee di mercato! Al tecnico della Lazio piace assai Nicolò Zaniolo: le ultime novità

Il riscatto dal Galatasaray sembrava il preludio di una lunga storia d’amore, ma tra Nicolò Zaniolo e l’Udinese è improvvisamente calato il gelo. I friulani hanno investito 5 milioni di euro per trattenere l’attaccante, ma l’accordo economico si è trasformato in un terreno di scontro. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore chiede un adeguamento al rialzo rispetto agli 1,2 milioni di euro previsti dal contratto. In Turchia il calciatore ne percepiva 3, e si aspettava il rispetto di una promessa verbale legata a cifre superiori. Sentendosi tradito dal club, il fantasista sta valutando un clamoroso addio anticipato, trasformando la sua permanenza in Friuli in una vera e propria situazione di stallo.

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La Lazio valuta lo scippo di Zaniolo

In questa frattura si inserisce con forza la Lazio, che segue l’evoluzione della vicenda con enorme interesse. L’allenatore Gennaro Gattuso è da sempre un grande estimatore del talento e lo accoglierebbe a braccia aperte nella Capitale. L’operazione assume i contorni di una vera e propria suggestione di mercato, considerando i trascorsi del ragazzo sull’altra sponda del Tevere. Se in passato il calciatore aveva declinato le avances dei biancocelesti per rispetto verso la sua ex squadra, oggi lo scenario è radicalmente mutato. Il forte richiamo del tecnico calabrese e la voglia di rivalsa dopo la rottura friulana potrebbero spingere la trattativa verso una clamorosa fumata bianca.

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Il prezzo di Zaniolo e i vincoli della Lazio

La trattativa non si preannuncia comunque in discesa, poiché i biancocelesti devono fare i conti con rigidi vincoli finanziari. Per poter affondare il colpo su Zaniolo, la dirigenza capitolina ha assoluta necessità di sfoltire la rosa e monetizzare attraverso alcune cessioni mirate. Dal canto suo, la società friulana non ha stabilito una valutazione ufficiale, ma davanti a un’offerta compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro lascerà partire il giocatore. Su questa cifra pesa in maniera determinante una clausola: il 50% della futura rivendita dovrà essere versato nelle casse del Galatasaray, elemento che costringe i venditori a non fare sconti sul prezzo finale all’interno di questa complessa sessione di mercato sul campo delle trattative.