Mercato Lazio, nuova idea intrigante! Liberali nel radar biancoceleste: cosa filtra

Mercato Lazio, piomba una nuova suggestione per la trequarti. Obiettivo Mattia Liberali del Catanzaro

I piani per il reparto offensivo della Lazio si arricchiscono di un nome totalmente nuovo e futuribile, confermando la volontà della società capitolina di investire sui migliori talenti del panorama nazionale. L’allenatore Gennaro Gattuso ha espresso chiaramente la necessità di inserire un elemento di assoluta qualità tecnica sulla trequarti per aumentare l’imprevedibilità della manovra. La dirigenza, attenta al mercato dei giovani italiani, ha così inserito nella propria lista dei desideri un profilo di grande prospettiva, pronto a compiere il definitivo salto di categoria per misurarsi sul prestigioso palcoscenico della massima serie.

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Il profilo di Liberali accende il mercato

L’identikit porta direttamente a Mattia Liberali, gioiello classe 2007 di proprietà del Catanzaro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il fantasista cresciuto nel settore giovanile del Milan è reduce da una stagione vissuta ad altissimi livelli nel campionato cadetto, dove ha dimostrato una personalità fuori dal comune nonostante la giovanissima età. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione degli scout biancocelesti, convinti che le doti balistiche e la rapidità del lombardo possano integrarsi perfettamente negli schemi tattici del tecnico calabrese.

La clausola di Liberali e i paletti economici

L’eventuale operazione poggia su basi finanziarie ben precise, regolate da una clausola rescissoria di 6 milioni di euro inserita nell’accordo con i calabresi. Una cifra ampiamente alla portata delle casse laziali, ma l’affare resta subordinato a una rigida condizione legata al mercato a saldo zero. Prima di poter affondare il colpo su Mattia Liberali, la società deve necessariamente concretizzare alcune cessioni per liberare spazio salariale e liquidità. Al momento la pista rappresenta soltanto un’affascinante ipotesi di lavoro, ma le prossime settimane potrebbero trasformare i sondaggi sul campo in una trattativa serrata.